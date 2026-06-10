Sheamus sufre una brutal herida en la cabeza en accidente de gimnasio

Sheamus compartió en sus redes sociales un impactante accidente ocurrido mientras entrenaba en el gimnasio. Sin dar más detalles, publicó dos fotos mostrando una impresionante herida en la parte posterior de su cabeza, con sangre corriendo por su rostro y brazo izquierdo.

► ¿Qué fue lo que le sucedió a Sheamus?

El incidente ocurrió mientras Sheamus se encuentra fuera de acción. No ha luchado desde noviembre de 2025 debido a una lesión en el hombro izquierdo. Esa vez participó en la última lucha de John Cena en un Monday Night Raw: John Cena, Rey Mysterio y Sheamus vencieron al Judgment Day (Dominik Mysterio, Finn Balor y JD McDonagh). Poco después se dio a conocer que no podría participar en el torneo Last Time is Now. Fue operado el 30 de diciembre y ha estado en rehabilitación desde entonces. Recientemente había generado optimismo al compartir fotos entrenando dentro del ring en el WWE Performance Center, luciendo en forma y progresando en su recuperación.

Sheamus no especificó exactamente cómo ocurrió el accidente. Posiblemente una pesa se le cayó encima mientras la levantaba sobre la cabeza. Por el momento, no se sabe si este nuevo incidente retrasará su regreso. Sin embargo, el corte es superficial (aunque aparatoso) y no debería afectar su rehabilitación.