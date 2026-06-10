Rating WWE SmackDown 5 de junio 2026: audiencia y cifras

WWE SmackDown del 5 de junio de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en USA Network. contó con varios combates y segmentos, entre lo que destaca el combate entre Dominik Mysterio venció a Damian Priest, Trick Williams y Bron Breakker.

Las luchas presentadas fueron:

TORNEO QUEEN OF THE RING: Raquel Rodríguez venció a Bayley, Jacy Jayne y Kiana James (** 1/2) Talla Tonga venció a Royce Keys (* 1/2) Jade Cargill y Michin vencieron a Charlotte Flair y Tiffany Stratton (**) Ricky Saints venció a Carmelo Hayes (**) Lash Legend venció a Chelsea Green (*) TORNEO KING OF THE RING: Dominik Mysterio venció a Damian Priest, Trick Williams y Bron Breakker (** 1/2)

► Audiencia WWE SmackDown 5 de junio 2026

El show de WWE SmackDown en USA Network atrajo 1.089.000 espectadores, lo cual está por encima de los 1.096.000 de la semana anterior.

El programa de esa semana destacó por emitirse a una hora más temprana de lo habitual, a las 14:00 (hora del este de EE. UU.), en Netflix a nivel internacional, y por emitirse con retraso en Estados Unidos debido a su transmisión en directo desde Italia.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,24, un descenso con respecto al 0,22 de la semana pasada.

En comparación, con el episodio emitido el 6 de junio del año 2025 alcanzó 1.424.000 espectadores, con un rating de 0,42 en USA Network mientras que en 7 de junio del año 2024 superó los 2.207 millones en FOX.

El episodio de SmackDown continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.