Raw: John Cena, Rey Mysterio y Sheamus, vencedores

En la más reciente edición de Raw presentada por WWE, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo el actual Campeón Intercontinental WWE, el legendario John Cena, hizo equipo con otras dos grandes figuras técnicas como lo son el Miembro del Salón de la Fama WWE, Rey Mysterio, y Sheamus.

Se enfrentaron en una lucha de tríos ante Finn Bálor, Dominik Mysterio y JD McDonagh de The Judgment Day, y lograron salir victoriosos. El final de la lucha llegó cuando JD conectó un moonsault sobre Sheamus, quien luego recibió un Coup de Grace de Finn y una plancha sapito de Dominik, pero no pudieron concretar. Cena atacó a McDonagh con una Blue Thunder Bomb y Sheamus con una quebradora de espaldas estilo uranage.

► Momento clave de John Cena , Rey Mysterio y Sheamus vs. The Judgment Day en Raw

Rey luego evitó una silla eléctrica y sacó a Dominik del ring. Más adelante, los tres rudos recibieron tres Five Knuckle Suffle de los técnicos, así como los 10 puñetazos en el pecho de Sheamus, todos haciéndolo al unísono. Rey atacó a Finn y JD con patadas voladoras para hacerles el 619. Sheamus los atacó coon la Brogue Kick y Cena los atacó con su Ajuste de Actitud para ganar la lucha por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

John Cena luchará en el evento premium Survivor Series 2025: San Diego. Defenderá su recientemente ganado Campeonato Intercontinental WWE, ante el exmonarca y actual Megacampeón AAA, Dominik Mysterio.