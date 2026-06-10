Rating AEW Collision 6 junio 2026: audiencia y cifras

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Ratings AEW Collision

AEW Collision del 6 de mayo de 2026 registró un descenso en audiencia respecto a la semana anterior en TNT. Contó con varios combates y segmentos entre los que se destaca el combate entre Divine Dominion vs. TayJay.

Las luchas presentadas fueron:
  1. CAMPEONATO FEMENIL DE PAREJAS AEW: Divine Dominion retuvieron ante TayJay (***)
  2. Shane Taylor venció a Alan Angels (*)
  3. Death Riders vencieron a Shane Taylor Promotions (*** 1/2)
  4. Tommaso Ciampa venció a BEEF (*)
  5. Clark Connors venció a Juice Robinson (** 1/2)
  6. CAMPEONATO MUNDIAL DE TRIOS AEW: The Conglomeration retuvo ante La Facción Ingobernable (*** 1/2)
  7. TORNEO FUNDACION OWEN HART: Hazuki venció a Persephone (*** 1/2)

► Audiencia AEW Collision 6 de junio de 2026

AEW Clasificación de colisiones abril 2026 audiencia TNT
El programa prometió 496.000 espectadores , lo cual está por encima de los 360.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años , registró un 0,08, por encima con respecto al 0,05 de la semana anterior. 

No se han revelado las  cifras de audiencia  en streaming de las retransmisiones simultáneas en HBO MAX.

► Comparativa histórica

En comparación, con el episodio del 4 de junio de 2025 el programa atrajo 380.000 espectadores y obtuvo una calificación de 0,05 en el grupo demográfico de 18 a 49 años. El episodio del 8 de junio de 2024, Collision, atrajo a 388.000 espectadores y obtuvo un rating de 0,13 en TBS.

Collision continúa mostrando  variaciones en audiencia  dependiendo de su horario.

- Amante de la lucha libre y las arte marciales mixtas - Autor en SuperLuchas desde el 2012 - ig: @robertomeregildo6

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