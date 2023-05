Shayna Baszler se acuerda de su ex compañera en WWE Nia Jax para darle las gracias por la ayuda que le brindó antes y durante su alianza como equipo durante una reciente entrevista con Ring the Belle. Es interesante apuntar que ambas luchadoras fueron juntas dos veces Campeonas de Parejas, alcanzando los dos reinados más de un centenar de días. En la actualidad, la samoana no está trabajando en la compañía, mientras la artista marcial está aliada con Ronda Rousey y buscando nuevamente el título que una vez tuvo.

> La gratitud de Shayna Baszler hacia Nia Jax

“Me divertí mucho haciendo equipo con Nia. Ella realmente me ayudó cuando no conocía a nadie. Cuando acababa de llegar a la WWE. Decidimos formar un equipo, y ella también me ayudó mucho detrás de escena, ‘conociendo las cuerdas’, como suelen decir. Lo disfruté porque pude mostrar un lado diferente de mí que realmente no pude mostrar en NXT”.

Es curioso señalar también que fue Shayna Baszler la que “echó” a Nia Jax de la WWE. Como suele ocurrir con los equipos, cuando se separaron comenzaron una rivalidad que terminó cuando la que fuera Campeona NXT atacó brutalmente, lesionándole el brazo, a la que fuera Campeona Raw, que se despediría de la empresa. Ha vuelto en alguna ocasión desde entonces pero nunca más ha trabajado en ella a tiempo completo. Quizá un día tengan la oportunida de continuar su historia, pero no parece que la samoana vaya a retomar su carrera en el ring.

¿Qué opinas de Shayna Baszler? ¿Y de Nia Jax?