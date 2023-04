Shayna Baszler es distinta entre todas las luchadoras de la WWE y eso le ha hecho ganarse un hueco y mucho éxito también. Aunque de un tiempo a esta parte no termina de despegar. Pero ahora no miramos al futuro sino al pasado, tomando recientes declaraciones de la Reina de Picas en Fightful. Para empezar, la que fuera Campeona NXT hablaba de su transición de las MMA a la lucha libre profesional, revelando que originalmente tenía pensado un estilo distinto en los encordados.

> La transición de Shayna Baszler

«Así que, como cualquiera, creo, que comienza a luchar, estaba realmente frustrada, porque emergí del árbol de Billy Robinson/Josh Barnett. Así que era mucho de técnica, catch wrestling, candados y golpear a la gente, y yo quería hacer las cosas geniales, ¿sabes a lo que me refiero? Quería hacer movimientos desde la cuerda superior. Josh siempre me repetía: ‘No necesitas hacer eso. Batman no vuela. Si Batman quisiera volar, podría hacerlo. Tiene el dinero y la tecnología. Esas chicas hacen esas cosas porque no pueden hacer las cosas que tú haces’. Pero no lo entendía. Realmente no entendí esto hasta que fui a Japón. Cuando fui allí, y se estaban volviendo locos, yo estaba como: ‘Oh, soy genial. Lo entiendo'».

> La conexión con Billy Robinson y Josh Barnett

«Cuando subo al ring, me ves apuntando al cielo antes de subir los escalones y siempre es un recordatorio. Josh me dijo, cuando firmé y me iba a mudar aquí, me dijo: ‘Al final de el día’, si dependiera de Billy y Josh, agarraría a la chica y diría: ‘Vamos. Si puedes vencerme aquí, puedes vencerme allá afuera. Vamos’. Siempre he luchado con este equilibrio. Josh decía: ‘Al final del día, si Billy miraba tu trabajo y asentía con la cabeza, entonces lo hiciste bien’. Siempre recuerdo: ‘Muy bien, Billy, espero que te guste’. Eso es muy importante para mí, especialmente porque del lado de las mujeres, no hay esa representación en absoluto. Hay muchos luchadores técnicos que puedes nombrar, una lista larga, pero no tendrías nombres de mujeres en la lista. Estoy muy orgullosa de ser de ese linaje. He llegado a abrazar lo que soy”.

> Las luchas y las peleas

«Obviamente, debido a mi interés, me suscribo a muchos canales de artes marciales y cosas por el estilo. Hay muchachos que analizarán las peleas de MMA y la estrategia. Hay algo de eso en mi canal cuando lo encuentro lo suficientemente interesante. Lo que puedo ofrecer que otras personas no pueden, lo que puedo enseñar… No sé si la gente entiende que casi todo lo que sucede en la lucha libre profesional tiene una conexión con las peleas. Hay cosas que [la gente dice]: ‘Ah, eso es estúpido, ¿por qué hicieron eso?’. Bueno, aquí es de donde es. Si me conoces de mi carrera de MMA, era conocida por: ‘Shayna siempre hace rendiciones locas’. No, no lo hago, es un estiramiento de abdominales, se conoce desde hace cientos de años. Hice un hammerlock: ‘Ah, es una locura, ella acaba de inventar una sumisión’. Tengo la responsabilidad de fusionar los dos mundos. Es de ambos lados. Creo que los luchadores profesionales de hoy en día están perdiendo la razón por la que están haciendo cosas y también hay muchos fanáticos y luchadores de MMA que dicen: ‘Ah, esa cosa es falsa’. Es todo lo mismo y viene del mismo lugar. Creo que puedo cerrar esa brecha y me gusta hacerlo siempre que puedo».