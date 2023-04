Nia Jax querría seguir los pasos de Mickie James

Nia Jax no pretende volver a WWE a tiempo completo pero sí desearía hacerlo para ayudar como Mickie James hizo con ella, según expone en una reciente aparición en Busted Open Radio. La samoana se refiere a ofrecer su conocimiento a las luchadoras para ayudarlas a mejorar. Y no cabe duda de que es elogiable que su deseo sea retribuir, pero también hay que señalar que no se puede comparar con la Hardcore Country pues esta tiene más de 20 años de carrera mientras que ella menos de 10. De hecho, cualquiera diría que la Fuerza Irresistible aún tiene mucho que aprender.

> Nia Jax volvería desea retribuir a la división femenil

“Así que acababa de aceptar hacer el Rumble, pero la incertidumbre de mí misma en este momento, no estaba en la mejor forma y no esperaba volver a tiempo completo porque se necesita mucho para volver a tiempo completo. Lo sabemos. No es solo algo como: ‘Oh, oye, voy a ir al gimnasio por un par de meses y estaré en forma’. Es todo un proceso, así que no esperaba volver a tiempo completo en el Rumble. Volví a sentir el gusanillo cuando subí al ring. Fue como: ‘Oh, este sentimiento, esta adrenalina que bombea a través de ti’. Estaba respirando muy fuerte antes de salir, y un montón de muchachos vinieron y me dieron un abrazo. Entonces, cuando mi música llegó, esa sensación de: ‘Oh, mi*rda, ¿en qué demonios estaba pensando? Vamos’.

“Pensé que tal vez regresar sería algo genial. Si la gente me recuerda, y lo único que me gustaría hacer es regresar y ayudar a cualquiera que pueda. Me encantaría retribuir a la división, sería algo que me encantaría hacer. Mickie volvió y me dio apuntes de psicología que nunca supe, enseñándome cosas que nunca supe y subirme al ring con ella, eso fue algo increíble para mí y para mi carrera. Si tengo algún tipo de conocimiento que a la gente le encantaría tener, me encantaría darlo y cualquier cosa que pudiera hacer. Así que no lo sé. No lo sé”.

¿Qué opinas de Nia Jax? ¿Y de Mickie James?