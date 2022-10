“Tienes toda la razón acerca de que Shayna es una de las mejores personas en el programa, necesito que se reúnan y se den cuenta”. Ronda Rousey comentaba esto hace poco más de un mes atrás. Unas semanas después, decía: «¿Shayna Baszler? Vamos. Acabemos con esta mier**. Bueno, entonces supongo que tendríamos que hacer la mejor combinación para resolverlo. ¿Sabes qué sería aún mejor? Si las Four Horsewomen estuvieran en la WWE y nos dejaran trabajar juntas«.

► Shayna Baszler no traicionará a Ronda Rousey

Quizá ambas estén comenzando su dominio juntas visto lo visto en SmackDown. Después de que la «Rowdy» venciera a la recientemente regresada Emma en defensa del Campeonato Femenil SmackDown, «The Queen of Spades» defendió a su amiga de Natalya. A la que fuera Campeona NXT le vendría de maravilla estar al lado de Rousey continuamente en televisión, un poco, salvando las distancias, como The Usos con Roman Reigns. Aunque hay quienes piensan que debería traicionarla.

Y no se puede decir que una rivalidad entre ambas no la ayudaría, sobre todo si saliera victoriosa, lo cual parece que no es lo que sucedería. No obstante, Shayna Baszler le aclaró hoy a un fanático por qué no ha dado ese paso, lo que podemos entender como una explicación también de por qué no va a hacerlo en el futuro. Aunque quizá esto mejor no descartarlo del todo porque nunca se sabe lo que puede pasar en la lucha libre. Y también estaría la opción de que fuera Ronda Rousey quien la traicionara a ella.

I dunno what kind of friend YOU are, but I don’t consider the success of my friends a “shadow” https://t.co/UKGvIZx5p8 — Shayna Baszler (@QoSBaszler) October 29, 2022

— ¿Por qué eliges quedarte al lado y vivir a la sombra de Ronda cuando podrías tomar su corona?

— No sé qué tipo de amigo eres TÚ, pero no considero el éxito de mis amigos como una «sombra».

¿Os gustaría que Shayna Baszler traicionara a Ronda Rousey?