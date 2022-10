Mick Foley quiere que Thunder Rosa use la canción Thunderstruck

El miembro del Salón de la Fama WWE, Mick Foley, estuvo hablando hace algunos meses con el dueño y presidente de AEW, Tony Khan. Así lo reveló en la más reciente edición de su video podcast denominado Foley is Pod, en donde rápidamente también aclaró que no lo hizo buscando que le dieran trabajo en dicha empresa.

Recordemos, Foley se encuentra firmado bajo un contrato de leyenda con WWE en donde gana buen dinero al año sin necesidad de cumplir muchos compromisos laborales, lo cual es algo que agradece debido a sus múltiples problemas de salud, muchos de ellos producidos por sus años y años de duras batallas en el ring.

► Mick Foley quiere que Thunder Rosa entre con Thunderstruck al ring

Con respecto a por qué habló con Khan, Foley fue bastante claro: le hizo una propuesta para que fuera implementada en el personaje de Thunder Rosa una vez esta vuelva al ring. Esta fue la idea que le dio Khan a Foley en relación con su personaje:

«Simplemente, me acerqué a él y le dije: ‘Oye, ¿alguna vez has pensado en adquirir los derechos de Thunderstruck para Thunder Rosa? Eso fue hace como aproximadamente un año ya. Fue de la nada. No fue como intentando decirle: ‘Oye, ¿puedo tener un trabajo en AEW?’ No.

«Simplemente, hombre, pensé que sería épico hacer que toda la multitud cantara esa canción. Me agradeció la idea, me deseó lo mejor y me fui. Es un buen chico. Conocí a Tony hace ya muchos, muchos años. Es un estupendo chico».

No se sabe si Khan aceptó esta idea propuesta por Khan, pero lo cierto es que así lo hubiera hecho, le hubiera sido bastante difícil dado que Thunderstruck es una canción de la mítica banda de rock AC/DC, y estos se negaron a trabajar con AEW en el pasado. Así suena Thunderstruck:

Chris Jericho reveló que él quería usar la reconocida canción Back in Black para un video recopilatorio de su entonces grupo The Inner Circle, sin embargo, la banda no contestó al interés de la empresa. Y la razón pudo ser que su canción Are You Ready? suena en el intro de SmackDown cada semana desde el 4 de octubre de 2019.