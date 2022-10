Zelina Vega: «WWE confía en mí para impulsar luchadores»

Mucho se comentó acerca de por qué razón Zelina Vega había reemplazado a Elektra López como la mujer del grupo de Legado del Fantasma, algo que pasó casi que a última hora, porque incluso en NXT se dijo que todos iban a estar en el elenco estelar.

Para algunos, fue malo para López tener que quedarse en NXT y no recibir la confianza de Triple H, y para otros, fue una gran movida de Hunter porque los fans ya entienden y aceptan a que era la mejor opción porque los fans ya conocen a Zelina y ella es fantástica cuando habla en el micrófono.

► Zelina Vega explica por qué llegó a Legado del Fantasma

Y otros, simplemente ven innecesaria la presencia de Vega en el grupo. La luchadora les contestó a quienes piensan que no es necesaria en Legado del Fantasma en una reciente entrevista con Busted Open Radio de Sirius XM:

«Soy la persona en la que puedes confiar. So la persona en la que, cuando necesitas que se haga algo, y que cuando necesitas que se haga algo que sea buen, cuando necesitas que se cumpla algo, seleccionas. Tiene perfecto sentido. El grupo con el que estoy, quieren tener éxito, quieren mejorar, así que, ¿qué hacen? ¡Me llaman!

«Yo he ayudado a mejorar a muchas otras personas. Me he ayudado a mejorar a mí misma. Siento que ahora estoy en un nivel completamente diferente. Y, simplemente, todo se va a volver mejor y mejor y estoy emocionado porque todos lo vean.

«Lo bueno es que siento que ahora tengo un poco más de control acerca de hacia dónde voy ahora. La gente puede verme de forma similar a como estuve antes, pero no tienen ni idea de lo que vendrá después de esto. No tienen idea de por qué estoy con el grupo con el que estoy. Creo que todas estas preguntas van a ser respondidas pronto.

«Esa es la parte divertida. Mantienes a la gente queriendo más. Una cosa que la gente siempre ha querido ver y que me dicen es: ‘¿Cuándo estará Zelina Vega en la órbita del título?’ ‘¿Cuándo va a ser Zelina Vega la líder por sí misma?’

«Lo estaré, y lo seré. Pero, nunca me he alineado con personas que no veía que fueran estrellas. Este grupo, Legado del Fantasma, está a otro nivel. Poder ayudar a presentarse ante el Universo WWE, es un nuevo capítulo en mi vida. Estoy emocionado de traerlos al frente, de hacer que los vean, pero yo también estoy al frente y en el centro de este grupo. Es genial».