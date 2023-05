Aquí en SUPERLUCHAS somos muy de Dave Meltzer, creo que sobra decirlo. Un periodista que si bien a veces supone carne de meme por sus reportes en los que habla de algún cambio de planes, será recordado por su faceta de analista y tal vez por encima de todo, por su lista de combates de 5 estrellas (o más), que alcanza ya las 224 entradas.

Como últimas, la lucha «Ultimate Triad» que disputaron Shingo Takagi y Aaron Henare en NJPW Road To Sakura Genesis el pasado 2 de abril, con el Campeonato King Of Pro-Wrestling sobre la mesa. 38 minutos de batalla que a juicio de Meltzer merecieron superar la célebre marca, recibiendo *****1/4. Y ese mismo día, Gunther, Sheamus y Drew McIntyre conjuntaron una Triple Amenaza por el Campeonato Intercontinental en WrestleMania 39 que «sólo» alcanzó las *****.

Pero alguien que no es muy de Dave Meltzer, Shawn Spears, considera ilusorio el sistema de calificación popularizado por el editor del Wrestling Observer Newsletter. Durante reciente entrevista con WrestleZone, el irónicamente denominado «Perfect Ten» estima que la perfección luchística es inalcanzable. Y cita a Shawn Michaels.

«En mi opinión, yo nunca tendré un combate de cinco estrellas, o de siete estrellas, o sea cual sea el ranquin hoy día. En mi opinión, nunca. Nunca lo tendré. Mucha gente verá esto y dirá: ‘Oh, sí, por supuesto, no lo tendrás’. No, no lo tendré porque no creo que exista. Porque siempre hay algo que mejorar, en algún punto.

«Lo aprendí en mis días en NXT, en clase con Shawn Michaels. Él no ve muchos de sus combates antiguos. Y le decía: ‘Venga’. Y él: ‘No, no, no’. Si siente que están bien, los deja ahí. Y entiendo un poco esa mentalidad. Si siento que están bien, los dejo ahí. Pero nunca tendré un clásico de cinco estrellas, porque siempre encontraré algo que podría haber hecho mejor».