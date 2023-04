NJPW: “Road to Sakura Genesis 2023” Takagi retiene

New Japan Pro Wrestling llegó al Tokyo Korakuen Hall como parte de la gira “Road to Sakura Genesis 2023”.

► “Road to Sakura Genesis 2023”

Luego de seis meses como Young Lion, se dio el debut en NJPW de Oleg Boltin en un combate donde llevó como compañeros a Shota Umino y Ryusuke Taguchi para caer ante Zack Sabre Jr., Robbie Eagles y Kosei Fujita.

Mediante un video, KUSHIDA y Kevin Knight se anunciaron como una nueva dupla que se llamará JET SETTERS. El nuevo equipo lanzó un reto por el Campeonato de Parejas de Peso Jr. IWGP a Catch 2/2 (TJP y Francesco Akira), los actuales monarcas.

En el turno semifinal, Just 5 Guys (DOUKI, SANADA, Taichi, TAKA Michinoku y Yoshinobu Kanemaru) pasaron sobre CHAOS (Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii y YOH) que se asociaron con Master Wato y Tiger Mask.

En la batalla estelar, Shingo Takagi retuvo el Campeonato KOPW 2023 doblegando a Aaron Henare. De acuerdo a las reglas establecidas previamente, el ganador sería el primer hombre en lograr someter a su rival por sumisión, conseguir una cuenta de tres y, por último, lograr que su oponente quedara noqueado durante 10 segundos. De inicio, Henare tomó ventaja tras rendir a Takagi. Pero éste remontó unos minutos después con un Ground Cobra Twist empatando la lucha. En seguida, Takagi sorprendió a Henare llevándola a la cuenta de tres. Henare empató los cartones castigando a Takagi con un Streets of Rage. Conforme avanzaba la lucha, los luchadores se veían más agotados por el esfuerzo, entonces Takagi recibió un cabezazo de Henare, pero logró reponerse y conectó un Pumping Bomber, quedando los dos noqueados, pero Takagi se repuso antes de la cuenta de 10.

Los resultados completos son:

NJPW, 02.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

Asistencia: 1,298 Espectadores

1. Togi Makabe y Tomoaki Honma vencieron a Yuto Nakashima y Oskar Leube (9:19) con un King Kong Kneedrop de Makabe sobre Nakashima.

2. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI derrotaron a El Phantasmo, Taiji Ishimori y Gedo (9:42) con la MX de BUSHI sobre Gedo.

3. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Ryohei Oiwa vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo – finalizó en doble conteo fuera (8:51).

4. Great-O-Khan, Mark Davis y Kyle Fletcher vencieron a Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Toru Yano (10:16) cuando Fletcher colocó espaldas planas a Yano tras la Coriolis .

5. Oleg Boltin Debut Match: Zack Sabre Jr., Robbie Eagles y Kosei Fujita derrotaron a Shota Umino, Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin (11:05) con un Cross Armbreaker de Sabre sobre Boltin.

6. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku vencieron a Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Tiger Mask, YOH y Master Wato (13:05) con un Moonsault Press de Kanemaru sobre Tiger.

7. KOPW 2023, Ultimate Triad Match: Shingo Takagi (c) derrotó a Aaron Henare (38:15) por 10 conteos.