B3CCA vs. Brittany Blake en MLW Battle Riot V

Major League Wrestling sigue dando forma a su evento Battle Riot V. MLW acaba de anunciar un nuevo combate para el evento que se celebrará el 8 de abril 2023 desde la 2300 Arena en Philadelphia.

A través de su pagina web y redes sociales Major League Wrestling ha anunciado que B3CCA se enfrentara en mano a mano contra Brittany Blake en MLW Battle Riov V.

Los pesos pluma se lanzarán en Filadelfia cuando Brittany Blake y B3CCA, mejor clasificadas, luchen para entrar en la contienda por el título.

Blake, de Baltimore, una de las luchadoras más veteranas en la división de peso pluma, será puesta a prueba mientras lidia con la “Estrella internacional del pop” B3CCA. quien hizo su debut en MLW recientemente, ha escalado rápidamente en la clasificación. ¿Quién emergerá y estará un paso más cerca de una pelea por el título?

Cartel Battle Riot V

Battle Riot Match

Shigehiro Irie vs. Willie Mack vs. Mr. Thomas vs. John Hennigan vs. Jimmy Lloyd vs. Lince Dorado vs. Raven vs. Rickey Shane Page vs. 1 Called Manders vs. Sam Adonis vs. Lance Anoa’i vs. Alex Kane vs. Jacob Fatu vs. Mance Warner vs. Matthew Justice vs. Calvin Tankman vs. Juicy Finau vs. Ray Jaz vs. Tracy Williams vs. Davey Boy Smith Jr. vs. Microman vs. AKIRA vs. Jay Lion vs. Midas Black vs. Delirious vs. TJ Crawford vs. Little Guido vs.Beastman

vs. Ken Broadway vs. Dr. Cornwallus vs. 10 luchadores por confirmar

Campeonato Mundial Peso Completo MLW

Alex Hammerstone (c) vs. por definir

Campeonato Mundial Unificado de wXw

Shigehiro Irie (c) vs. Calvin Tankman

Mandy Leon vs. Billie Starkz

Hardcore Match por el Campeonato Mundial de Parejas MLW

Samoan Swat Team vs. Second Gear Crew

Campeonato Nacional de Peso Abierto MLW

John Hennigan vs. Willie Mack vs. Lio Rush

Jacob Fatu vs. Ricky Shane Page

Campeonato Peso Mediano MLW

Lince Dorado (c) vs. Akira

B3CCA vs. Brittany Blake