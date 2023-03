NJPW: Carteles “Road to Sakura Genesis 2023”

New Japan Pro Wrestling dio a conocer los carteles de la gira “Road to Sakura Genesis 2023” previa al magno evento del Tokyo Ryogoku Kokugikan.

► “Road to Sakura Genesis 2023”

La gira dará comienzo el 1 de abril en el Tokkei Security Hiratsuka General Gymnasium y concluirá el día 6 del mismo mes, en el Tokorozawa Citizen Gymnasium.

Dentro de la gira, el kazajo Oleg Boltin sostendrá su primer encuentro, ya con luchadores estrellas de la empresa del león; esto sucederá el 2 de abril. En esa misma fecha, Shingo Takagi expondrá el Campeonato KOPW 2023 ante Aaron Henare. Luego de vencer a Great-O-Khan, Takagi volverá a enfrentar a un miembro de United Empire.

Al día siguiente, Strong Style (Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita) expondrán por primera vez el Campeonato de Tercias de Peso Abierto NEVER, concediendo revancha directa a House of Torture (EVIL, Yujiro Takahashi y SHO).

Los carteles completos son:

NJPW “ROAD TO SAKURA GENESIS 2023”, 01.04.2023

Tokkei Security Hiratsuka General Gymnasium

1. El Desperado, Ren Narita, Tomoaki Honma y Yuto Nakashima vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

2. Tomohiro Ishii, Toru Yano y Ryusuke Taguchi vs. El Phantasmo, Taiji Ishimori y Gedo

3. Shota Umino vs. Oskar Leube

4. Ryohei Oiwa vs. Zack Sabre Jr.

5. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita

6. Shingo Takagi y BUSHI vs. Great-O-Khan y Aaron Henare

7. Kazuchika Okada, Togi Makabe, Tiger Mask, YOH y Master Wato vs. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku

NJPW “ROAD TO SAKURA GENESIS 2023”, 02.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Togi Makabe y Tomoaki Honma vs. Yuto Nakashima y Oskar Leube

2. Tetsuya Naito, Hiromu Takahashi y BUSHI vs. El Phantasmo, Taiji Ishimori y Gedo

3. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Ryohei Oiwa vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Toru Yano vs. Great-O-Khan, Kyle Fletcher y Mark Davis

5. Oleg Boltin Debut Match: Shota Umino, Ryusuke Taguchi y Oleg Boltin vs. Zack Sabre Jr., Robbie Eagles y Kosei Fujita

6. Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii, Tiger Mask, YOH y Master Wato vs. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku

7. KOPW 2023, Ultimate Triad Match: Shingo Takagi (c) vs. Aaron Henare



NJPW “ROAD TO SAKURA GENESIS 2023”, 03.04.2023

Tokyo Korakuen Hall

1. Tomohiro Ishii y Oskar Leube vs. Great-O-Khan y Aaron Henare

2. Tiger Mask, YOH y Master Wato vs. Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku

3. Shota Umino, Toru Yano y Ryusuke Taguchi vs. El Phantasmo, Taiji Ishimori y Gedo

4. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma vs. Kyle Fletcher, Mark Davis y Jeff Cobb

5. Tetsuya Naito, Shingo Takagi y Hiromu Takahashi vs. Zack Sabre Jr., Robbie Eagles y Kosei Fujita

6. Kazuchika Okada y Hiroshi Tanahashi vs. SANADA y Taichi

7. NEVER Openweight Six Man Tag Team Title: Minoru Suzuki, El Desperado y Ren Narita (c) vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi y SHO

NJPW “ROAD TO SAKURA GENESIS 2023”, 04.04.2023

Twin Messe Shizuoka

1. Tomohiro Ishii y Toru Yano vs. Yuto Nakashima y Oskar Leube

2. Minoru Suzuki, Hiroyoshi Tenzan, El Desperado y Ren Narita vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

3. Shingo Takagi y BUSHI vs. Great-O-Khan y Aaron Henare

4. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. El Phantasmo y Gedo

5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI y Tomoaki Honma vs. Kyle Fletcher, Mark Davis y Jeff Cobb

6. Shota Umino, Ryusuke Taguchi y Ryohei Oiwa vs. Zack Sabre Jr., Robbie Eagles y Kosei Fujita

7. Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tiger Mask, YOH y Master Wato vs. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku

NJPW “ROAD TO SAKURA GENESIS 2023”, 06.04.2023

Tokorozawa Citizen Gymnasium

1. Minoru Suzuki, El Desperado, Ren Narita y Ryusuke Taguchi vs. “King of Darkness” EVIL, Yujiro Takahashi, SHO y Dick Togo

2. Shingo Takagi y BUSHI vs. El Phantasmo y Taiji Ishimori

3. Shota Umino vs. Ryohei Oiwa

4. Zack Sabre Jr. vs. Oskar Leube

5. Hirooki Goto, YOSHI-HASHI, Tomohiro Ishii, Toru Yano y Tomoaki Honma vs. Great-O-Khan, Kyle Fletcher, Mark Davis, Jeff Cobb y Aaron Henare

6. Tetsuya Naito y Hiromu Takahashi vs. Robbie Eagles y Kosei Fujita

7. Elimination Match: Kazuchika Okada, Hiroshi Tanahashi, Tiger Mask, YOH y Master Wato vs. SANADA, Taichi, Yoshinobu Kanemaru, DOUKI y TAKA Michinoku