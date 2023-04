Niigata Pro: Nueva defensa del monarca principal

Desde el Niigata Nishikawa Multi-Purpose Hall, la empresa independiente Niigata Pro presentó una función especial.

En duelo especial de parejas, Miyuki Takase doblegó a Natsu Sumire, en la única lucha femenina del evento.

Siguió una confrontación de tercias, donde Daiki Shimomura, Isami Kodaka y Makoto Maeda pasaron sobre Ryota Nakatsu, Shin Suzuki y Trans Am Hiroshi.

En el turno semifinal, GAINA y Koji Doi superaron a Hiroyuki Suzuki y Kanjyouro Matsuyama en un accidentado encuentro.

En la estelar, Big THE Ryokan respondió al reto que hizo Kuma Arashi y defendió por segunda ocasión el Campeonato de Peso Abierto Niigata. Fue un choque de poder a poder, donde el monarca batalló, pero salió con la mano en alto.

Los resultados completos son:

Niigata Pro, 26.03.2023

Niigata Nishikawa Multi-Purpose Hall

1. Miyuki Takase venció a Natsu Sumire (9:45) con un Guillotine Drop.

2. JTO Offer Match: Genta Yubari derrotó a Kenichi (6:40) con la GNT Special.

3. Nobuhiro Tsurumaki venció a Kikutaro (12:57) con un Achilles Tendon Hold.

4. Makoto Maeda, Isami Kodaka y Daiki Shimomura derrotaron a Trans Am ★ Hiroshi, Ryota Nakatsu y Shin Suzuki (12:37) con un Northern Lights Suplex de Maeda sobre Suzuki.

5. GAINA y Koji Doi vencieron a Hiroyuki Suzuki y Kanjyouro Matsuyama (17:03) con un Lariat de Doi sobre Suzuki.

6. Niigata Openweight Title: Big THE Ryokan (c) derrotó a Kuma Arashi [B](14:50) con un Bodypress Cutback-Cradle defendiendo el título