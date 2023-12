Sin réferis no hay lucha libre. Puede que suene exagerado pero ¿cómo va a llevarse a cabo un combate como tal sin que alguien lo arbitre? No estamos hablando de cuando Brock Lesnar y Kurt Angle se pelearon tras bastidores en WWE para ver quien tenía mejor wrestling. Por ejemplo, cuando CM Punk y Seth Rollins se enfrenten por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 40 (si es que esto llega a suceder) necesitarán a un árbitro que regule la lucha y al final haga sonar la campana para determinar al ganador.

Referee Jessika Carr gave Sami Zayn a stunner. Love it! pic.twitter.com/qc7sEVU2wG

Dicho esto, habitualmente, este elemento pasa desapercibido, como debe ser, lo importante son los luchadores, aunque en muchas ocasiones, es utilizado, con más o menos éxito, como cuando lo noquean para que uno de los gladiadores utilice un arma ilegal y lo despiertan para que haga la cuenta de tres. Y también pueden ser criticados, como hacía no hace mucho Bully Ray con el de MJF versus Kenny Omega, que permitió el uso de una mesa de madera en un combate normal.

Hoy atendemos a los réferis debido a las recientes declaraciones de Shawn Michaels resaltando su relevancia en su aparición en Busted Open Radio, podcast precisamente conducido por el Dudley Boyz.

Al aprender sobre la importancia del árbitro: «Realmente empecé a notar que trabajaban tan duro como nosotros, y comenzaron a hacer que esos intentos de pines realmente significaran algo. Fue en ese momento cuando la bombilla se encendió en mi cabeza, como, oh Dios mío'».

Sobre la importancia de construir la credibilidad de los árbitros: «Es difícil para mí expresar cuán importante es ahora porque están casi al mismo nivel que todos los artista«.

Earl Hebner is somewhere smiling ear to ear 😂pic.twitter.com/QzzFUMqifN

— Public Enemies Podcast (@TheEnemiesPE3) August 15, 2022