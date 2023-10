Bully Ray critica al réferi de MJF vs. Kenny Omega

Durante el último episodio de Collision, MJF defendió con éxito el Campeonato Mundial AEW ante Kenny Omega en un combate que a Bully Ray no convenció del todo, como explica en Busted Open Radio. Esto debido a la actuación del réferi, que no decretó descalificación cuando el retador usó una mesa contra el campeón cuando no estaba permitido.

► El réferi de MJF vs. Kenny Omega

«Una mesa es utilizada. Justo frente al árbitro. ¿Cómo es que eso no es una descalificación? Si Mark Henry y yo estuviéramos luchando en un combate por un campeonato mundial, pueden estar seguros de que Mark y yo nunca planeáramos sacar una mesa justo frente al árbitro y usarla. Porque sabemos que sería una mala psicología y sabemos que para cuando pasemos por el área de producción, Mark, yo y el árbitro tendríamos nuestras maletas empacadas y seríamos despedidos personalmente por Vince McMahon«.

«Para mí, eso quita credibilidad a todos. No lo uses solo por el simple hecho de usarlo. ¿Por qué el árbitro solo lo está mirando? … Los luchadores deben ser más inteligentes para proteger a los árbitros, y los árbitros deben tener suficiente confianza en sí mismos para expresar su opinión si los luchadores no los están protegiendo en primer lugar«.

También añadió su perspectiva el popular exárbitro Earl Hebner:

«O me quitan de la escena para que no lo vea, o hacen que no parezca estúpido… pero aparte de eso, es como los golpes bajos. Les digo a los chicos: ‘Si van a darse golpes bajos, me lo tienen que decir ahora’, porque puedo trabajar con eso, pero si los veo, llamo a la campana«.