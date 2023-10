Kurt Angle elogió el carisma de Tajiri en WWE

La Attitude Era presentó una lista repleta de estrellas importantes con grandes personalidades, como lo fueron The Rock, Steve Austin, The Undertaker, Triple H, Kurt Angle, entre otros. No obstante, esto implicó que algunos luchadores pasaran desapercibidos en aquella época, aunque tuvieorn tiempo importante en televisión, como es el caso de Tajiri.

► Tajiri fue uno de los luchadores más subestimados en WWE

El miembro del Salón de la Fama de la WWE, Kurt Angle, valora mucho lo hecho por Tajri en la Attitude Era, a quien describió como uno de los luchadores más subestimados de todos los tiempos, y el motivo era por que la era en la que se encontraba exigía mucha personalidad, que el «Japonés Buzzsaw» pudo mostrar, particularmente durante su etapa en que formó equipo con William Regal. Durante la reciente edición del podcast The Kurt Angle Show, el héroe olímpico resaltó el carisma del japonés tanto dentro como fuera del ring.

«Este niño rezumaba carisma, está bien. No hablaba inglés, pero podías entenderlo y por sus expresiones faciales sabías lo que quería decir. Por eso hizo muchas cosas como la fiesta de Halloween, era un personaje en la fiesta porque sabían que podía hacer reír a la gente, así es Tajiri, es muy entretenido».

«En cuanto a su lucha, estuvo increíblemente en el ring, su estilo japonés era increíble. Pero su carisma era increíble«.

La estrella japonesa fue dos veces campeón en parejas, tres veces campeón de peso crucero y campeón de peso semicompleto en la WWE, además de tener el Campeonato de los Estados Unidos en una ocasión. Tajiri volvería a la WWE en el 2016, pero su paso fue bastante discreto y no trascendió hasta que se dio su salida enel 2017.