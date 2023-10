Mark Henry reveló por qué fue Campeón en WWE

Desde septiembre de 2011 hasta diciembre de 2011, Mark Henry ostentó el Campeonato mundial de peso Completo en la WWE, que fue su primer y único reinado de título mundial con la empresa. «El hombre más fuerte del mundo» defendió el título contra varias estrellas de la WWE que ahora son parte de AEW, que incluían a luchadores como Bryan Danielson, Christian Cage y Paul Wight, y fue este último quien destronó a Henry en el evento TLC 2011.

► Mark Henry recordó la conversación que tuvo con Vince McMahon

Mark Henry, actualmente en AEW, habló sobre su reinado como Campeón Mundial durante el reciente Podcast de la A a la Z. La estrella de AEW explicó por qué Vince McMahon predijo que los fanáticos lo amarían al ser Campeón y compartió lo que el mandamás le dijo antes de ganarle el título a Randy Orton en Night of Champions de 2011.

«El objetivo de mi victoria se basó en toda una carrera de no hacer política para ser el hombre. Llegué al punto en que cada vez que perdía, la multitud decía: ‘Malditos, no, eso no está bien’, y luego terminaron teniendo que hacer lo correcto. Mi carrera los obligó a hacerlo. Lo correcto.»

«Vince me dijo: ‘Bueno, supongo que, dado que la multitud se vuelve contra nosotros cada vez que pierdes, supongo que irás esta noche’.«

Además del Campeonato Mundial, los otros dos títulos que Henry tuvo durante su estancia en la WWE fueron el Campeonato Europeo WWF, obtenido en el 1999, y el Campeonato de Peso Completo ECW, que conquistó en el 2008.