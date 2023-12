Apenas unos días atrás, Matt Hardy explicaba así la situación actual de The Hardys en AEW:

«(…) Buscamos entrar en esa rutina de mantener una posición de importancia para que cuando queramos elevar a alguien, realmente signifique algo (…) Frustración con la dirección, diría más que nada. Hubo un par de veces… solo queremos tener una dirección y una historia y poder seguir ese camino (…)«.

► La frustración de The Hardys

A sus palabras, otro veterano de las cuerdas que lo conoce bien, Bully Ray, contestaba así:

«Si fuera Matt Hardy, y formo parte de los Hardy Boyz, uno de los mejores equipos que aún existen y un equipo que quedará registrado en la historia, definitivamente me preguntaría a mí mismo, ‘¿Por qué nos están utilizando de la manera en que lo están haciendo?’«.

Y ahora es nuevamente el luchador All Elite el que se pronuncia, para confirmar que sus palabras eran reales.

«Ese fue el verdadero y genuino Matt Hardy. Ese fue el verdadero y auténtico Jeff Hardy, hablando desde el corazón, hablando muy honesta y sinceramente.

«Creativamente, solo la forma en que hemos sido utilizados, los últimos cuatro meses, ha sido muy frustrante. Hemos sido muy pacientes, pero ha habido mucha frustración con las cosas que hemos hecho y cómo hemos sido utilizados de algunas maneras», dice en The Extreme Life of Matt Hardy.

También se refiere a otras recientes declaraciones de The Charismatic Enigma:

«Cuando volví, estaba bastante entusiamado. No sabía lo que iba a pasar en el futuro cercano, pero creo que la última vez que estuve en esta dimensión extrema de los pódcast, dije que en WWE me sentía como un fantasma, caminando por ahí entre bastidores. Sinceramente, tío, me siento un poco así en AEW, porque no estoy involucrado en algo ‘cool’. Creo que hay algo muy especial dentro de nosotros que merece salir».