Ya no está en primera plana como durante la Attitude Era pero no hace mucho Mark Henry se acordaba de su época como Sexual Chocolate para señalar que no existe una guerra WWE vs. AEW:

«No hay una guerra. ¿Sabes cuál es la verdadera competencia? La competencia son las calificaciones de tu segmento. ¿La gente cambia de canal cuando estás en el aire? Cuando era ‘Sexual Chocolate’, ‘World’s Strongest Man’ o durante la ‘Época de Dolor’, no cambiaban de canal. Puedes emparejarme con algunos de los mejores. Cuando Booker T se convirtió en ‘King Booker’, tampoco cambiaban de canal.»

► «A Vince McMahon le encantaba Sexual Chocolate»

Y recientemente, en The Kurt Angle Show, lo hizo de nuevo, en esta ocasión para contar que a Vince McMahon le encantaba aquel personaje que nació a finales de los 90 después de que Mark Henry formara parte de la Nation of Domination; en aquel entonces, fue Campeón Europeo.

«Sexual Chocolate fue mi creación. 100%. Ningún escritor. Nadie. D’Lo y yo íbamos en el coche después de The Nation, cuando The Nation se desintegró, todos empezaron a seguir su propio camino y a tratar de averiguar qué vendría después. Tenías al Godfather yendo por su lado. Tenías a Ron Simmons yendo por su lado y simplemente siendo Ron Simmons. D’Lo tenía el protector de pecho.

«Yo estaba más o menos en la nada. Pensé, ya sabes, acabo de ver esta película ‘Coming to America’. Tenían esta banda llamada Sexual Chocolate y simplemente me encantó el nombre. Dije, ‘Sexual Chocolate’, y él dijo, ‘Sabes qué, hombre. Voy a ser algo así como un hombre para las mujeres y voy a hacer esto’.

«Vuelvo a la parte de atrás y Vince dice, ‘Ven aquí, hijo de p*ta grande’. Hecho. Le encantó Sexual Chocolate. Le encantó y Sexual Chocolate es uno de los personajes más memorables en la historia de la WWE.»