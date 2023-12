Tan distintos como son ellos y sus carreras, Lance Archer y Thunder Rosa tienen un mensaje similar para Tony Khan en sus respectivos deseos de más en AEW.

Tampoco hablamos de la misma entrevista pero la de luchador tras el episodio 16 de la NJPW World Tag League 2023 y la de la luchadora en News 4 están conectadas por lo que expresan.

Archer le dice directamente a Khan que no tenga miedo de programarlo como All Elite. Rosa no usa esas palabras pero básicamente dice que no tenga miedo de hacerla regresar después de su grave lesión.

► Lance Archer quiere más en AEW

«Monster Sauce (su equipo con Alex Zayne) volverá a Japón, tarde o temprano. Pero Tony, si no tienes miedo, deberías llevarnos a AEW. Deberías dejarnos desatar el caos en la división de parejas. Ricky Starks, Big Bill, ustedes son los campeones por equipos en este momento. Piensan que lo tienen bajo control, pero si aparecemos, como dijo, él les pondrá salsa, yo los lanzaré. Él los arrojará, yo los mataré, porque cuando Monster Sauce aparece, todos mueren.

«Japón, estamos volviendo. Estados Unidos, si quieres algo de salsa, mejor búscanos rápido. Porque vamos a viajar por todo el mundo. Ya sea en AEW, ya sea en el circuito independiente en todo Estados Unidos y el mundo, incluso podríamos aparecer en CMLL. Nunca se sabe. Pero si nos buscas, Monster Sauce viene, y vamos a ponerle salsa al mundo. Porque yo los lanzo, él les pone salsa. Yo los mato, él los emociona. Somos Monster Sauce, y todos mueren».

► Thunde Rosa quiere volver a AEW

«Estoy lista. Cuando llegue esa llamada y mi jefe diga ‘es hora de que regreses’, estaré lista. Estoy súper emocionada y no puedo esperar para mostrar al mundo y a los fanáticos que me han estado apoyando todo este tiempo que estoy prearada y tengo mucho más que ofrecer».