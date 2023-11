Ryan Tran comenzó a trabajar como réferi de WWE en 2010 en NXT. En la actualidad, forma parte del equipo de árbitros del elenco principal. ¿Y en 10 años? En su reciente entrevista en The Viet Q, da a conocer su plan: dedicar una década más a su rol actual y después hacerlo detrás de cámaras. A modo de curiosidad, también tuvo sus oportunidades como luchador; en NWA, ROH y también en ECW, donde una vez enfrentó a Tyson Kidd, quien curiosamente trabaja como productor tras bastidores.

► El plan de Ryan Tran

«Mi meta es posiblemente seguir otros diez años. Después de eso, me gustaría seguir en la empresa. Disfruto del trabajo detrás de escena. A veces siento que no necesito estar frente a la cámara. Si puedo ser la persona detrás de escena, organizando cosas y asegurándome de que el espectáculo salga bien. Me gusta el lado del video, el lado del audio, la iluminación. Todas esas cosas que van detrás de escena, las disfruto. También disfruto trabajar con mis compañeros de esa manera y aprender esas cosas. En la industria del entretenimiento, es muy divertido, hay tantas cosas por aprender. Eso es otra cosa que mi papá me dijo: ‘cuando estás haciendo algo y aprendiendo, debes aprender múltiples oficios. Nunca dejes de aprender porque nunca sabes para qué pueden necesitarte’.

«Eso también me ha ayudado. Comencé arbitrando, aprendí eso, pasé a la lucha libre, pero quería mejorarme a mí mismo, así que fui a una escuela diferente, aprendí más, y ahora que hago esto, aprendí a construir y desmontar un ring, aprendí a arreglar esto y aquello. Siempre me enseñó a hacerte valioso, a que no te puedan simplemente despedir, despedirte o perderte. Que sepan que eres demasiado importante. Eso es algo que he tomado de él. Él, siendo un inmigrante, vino aquí con mi mamá, mis dos hermanas y yo, sin nada. Hizo algo de sí mismo, me dio un camino, y ahora es mi trabajo crear un camino para mis hijos e hija. Necesito abrirles un camino como él lo hizo por mí.»