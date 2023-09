Kurt Angle rememora su pelea real con Brock Lesnar

«Kurt va a atraparlo y, como un rayo, Kurt se desliza y le atrapa una de las piernas. Brock pierde el equilibrio y cae contra las cuerdas. Se salvó de un derribo justo porque agarró las cuerdas. Kurt entonces tiene que soltarlo. Así que lo suelta y tan pronto como estaban de vuelta en la esquina, Kurt le dio dos patadas tan rápido que Brock no tuvo tiempo de respirar. Brock estaba lastimado y entonces, bam, consigue el derribo. Una vez más, [Kurt Angle] es el campeón olímpico por una razón. Es el mejor del mundo. Es el campeón nacional por una razón. Es el mejor de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos no lo son del mundo Kurt era el mejor del mundo. Brock era el mejor de los Estados Unidos«. Así recordaba el año pasado Gerald Brisco la pelea real de Kurt Angle y Brock Lesnar.

► La pelea real Angle vs. Lesnar

Más recientemente, es The Wrestling Machine quien se acuerda de aquel episodio. En realidad, el medallista de oro olímpico ha sido quien más ha hablado de ello a lo largo de los años y recientemente le preguntó el periodista Justin Barrasso en una entrevista con Sports Illustrated.

«Luchamos solo una vez. Fue durante el día antes de un show de la WWE en 2002. Dave [Shultz] me enseñó cómo aprender por mí mismo. La técnica que me inculcó, eso es en última instancia cómo vencí a Brock. Brock dijo que me derrotaría. Así que cuando Brawler me lo dijo, yo dije, ‘Vamos a hacerlo’«.

«Brock estaba levantando a Big Show, sujetándolo por las dos piernas, y simplemente lo estaba destrozando, y en ese momento pensé, ‘No estoy seguro de si puedo vencer a este chico’. Pero decidí que podría intentarlo. Fue una lucha reñida. No dominé, pero gané«.

«Hay una gran diferencia entre un campeón nacional y un medallista de oro. Sabía que Brock iba a utilizar su técnica de doble pierna del wrestling universitario. Se trataba de la posición. Eso es lo que Dave me enseñó, y por eso casi nunca me anotaron puntos. Brock no me anotó ningún punto«.