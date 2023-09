Jade Cargill salió de AEW en buenos términos

Jade Cargill debutó en AEW en el 2020 y en muy poco tiempo logró el Campeonato TBS, al cual le acompañó una impresionante racha de imbatibilidad de 60 victorias sin derrotas, perdiendo su invicto (y el título) en Double or Nothing a manos de Kris Statlander, quien le volvió a ganar el pasado viernes en AEW Rampage, en lo que fue su último combate para la compañía de Tony Khan. De hecho, la ex Campeona TBS ya no forma parte del elenco de AEW y su destino probable sería WWE, haciendo que muchos se preguntan cuándo y dónde debutará.

► Jade Cargill ya no está en AEW y va rumbo a WWE

El contrato de Jade Cargill con AEW expiró el viernes pasado y los informes recientes apuntan a que irá a WWE desde esta misma semana. No obstante, eso no quiere decir que vayamos a verla en televisión, considerando que en una actualización sobre su caso pudimos conocer de que no estará ni en Raw ni en NXT porque viajó para su domicilio en Atlanta.

En cuanto a su salida de AEW, Sean Ross Sapp señaló vía Fightful Select que AEW quería asegurarse de que Jade Cargill recibiera una buena despedida. Es decir, la ex Campeona TBS se fue en buenos términos con la compañía de Tony Khan y su última lucha contra Statlander dio un buen indicio sobre aquello.

«Aquellos cercanos a Cargill también dijeron que AEW la trató bien al irse y que no parece haber mala voluntad. Recibió una gran ovación detrás del escenario y habló con numerosos talentos sobre cómo concluir. Se dijo que era importante para AEW darle una despedida adecuada.»

WWE ha estado interesada en Jade Cargill desde hace un tiempo, y en este punto, se desconoce si ya la ex luchadora de AEW ha firmado el contrato ya con WWE, aunque parecería ya un hecho. La interrogante que queda por definir es el conocer cuándo y dónde (en NXT o en el elenco principal) hará su debut para la gran «W».