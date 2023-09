¿Debutará Jade Cargill en WWE esta semana?

Jade Cargill debutó en AEW en el 2020 y ostentó durante años un récord de imbatiblidad, que incluyó un largo reinado con el Campeonato TBS, mismo que lo perdería en Double or Nothing a manos de Kris Statlander, quien también le arrebató su imbatibilidad individual. Tras un breve tiempo de descanso, Cargill reapareció el pasado sábado, durante Collision, y volvió a luchar contra Statlander el pasado viernes en AEW Rampage, en lo que fue su último combate para la compañía de Tony Khan.

► Jade Cargill no aparecerá en Raw ni en NXT esta semana

Efectivamente, el contrato de Jade Cargill con AEW expiró el viernes pasado y los informes recientes apuntan a que irá a WWE desde esta misma semana. No obstante, eso no quiere decir que vayamos a verla en televisión, y si la ex Campeona pasará primero por NXT o si llegará directamente al roster principal.

En una actualización sobre esta situación, Sean Ross Sapp señaló vía Fightful Select que Jade Cargill no está programada para estar en RAW o NXT esta semana. Entonces, los fanáticos no deberían esperar verla esta semana en la televisión de la WWE.

«Las fuentes afirmaron que no está planeada para Raw de esta noche o NXT de mañana por el moemnto, pero se espera que firme con la compañía a partir de ahora. Estamos trabajando para averiguar si esto es para una prueba privada, exámenes físicos o si se presentará en el Performance Center. Casi todos los luchadores que ingresan o regresan deben hacer un viaje al Performance Center.»

PW Insider corroboró el anterior reporte, citando el reporte de un fanático quien vio a la luchadora abordar un vuelo desde Orlando hasta Atlanta, dando a entender que no estará ni en Raw ni en NXT esta semana.

«Joe H., suscriptor de PWInsider Elite desde hace mucho tiempo, acaba de enviar un mensaje de que Jade Cargill está a bordo del mismo vuelo que él que sale del Aeropuerto Internacional de Orlando hacia Atlanta esta tarde, cuando pasó junto a ella sentada en primera clase cuando abordó el vuelo.

Entonces, Cargill regresa a casa y mañana no estará físicamente en WWE NXT.«

WWE ha estado interesada en Jade Cargill desde hace un tiempo. De hecho, tuvo una prueba en la WWE antes de ir a AEW, aunque no fue contratada. En este punto, se desconoce si ya la ex luchadora de AEW ha firmado el contrato ya con WWE, pero de ocurrir aquello, será el segundo gran nombre que da el salto desde la compañía de Tony Khan. El otro nombre, evidentemente, es Cody Rhodes.