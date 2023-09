Bruce Prichard fue el primero en ver a Cody Rhodes después de su derrota en WrestleMania 39. The American Nightmare lo cuenta y elogia al Director Creativo de WWE durante una reciente aparición en el pódcast Dale Jr Download.

► Cody Rhodes reivindica a Bruce Prichard

«En ese momento, cuando estaba en OVW, la persona a la que más necesitaba impresionar era un hombre llamado Bruce Prichard. Es un genio, sigue siendo un genio en la industria y era el brazo derecho de Vince. Necesitas a alguien que anote todas estas ideas, alguien que las formule. Bruce vino y sabía lo que estaba viendo. Me conocía, sabía que mi padre se preocupaba por mí. Podría haberlo hecho como un favor para mi padre, pero el mejor favor que podía hacerle a mi padre era guiarme en la dirección correcta. Hasta el día de hoy, Bruce sigue conectado con la WWE, es el tipo principal.

«Cuando perdí en WrestleMania, estaba decidido a caminar por la rampa. No iba a ir por el lado o el ‘camino de los perdedores’. Es el final del espectáculo, 80,000 personas, quería mirarlos a los ojos, decir lo siento o ‘eventualmente lo atraparemos’. Cuando subí allí, no estaba seguro de si estaba listo para entrar en Gorilla. Me tomé un segundo y [Bruce] salió por la cortina. Éramos solo él y yo. Tuvimos un buen momento y nunca lo olvidaré. En mi mente, pensé: ‘Necesito revertir esta situación y tener este momento de nuevo’. Bruce ha sido una gran parte de mi carrera que no me di cuenta de que era una gran parte de mi carrera hasta que envejecí».