Shane McMahon no puede esperar para más Raw Underground

El pasado lunes por la noche Shane McMahon presentó Raw Underground en Monday Night Raw. Este nuevo show dentro del programa de la marca roja mostrará a Superestrellas enfrentándose en "peleas de MMA". En el primer episodio, The Hurt Business pusieron en claro a todos que van a hacerse con el poder de todo. Es una idea interesante pero de la cual solo se ha lanzado un primer vistazo. Ahora queda ver qué ocurre con ella en las próximas semanas.

► Shane McMahon presenta Raw Underground

La nueva idea del imperio luchístico de Vince McMahon ha causado todo tipo de opiniones, con muchas acordando que es pronto para analizar realmente qué va a ser de la misma. Hay quienes se han apresurado a elogiar lo mostrado la otra noche, así como también quienes lo han hecho para criticar. En este caso no se trata del punto de vista de nadie externo a este proyecto sino del mismo hijo del mandamás. Y sí, él tiene ganas de mostrar más capítulos al Universo WWE.

El veterano luchador, que veremos si entra a competir en Raw Underground, dijo lo siguiente en Twitter:

I hope everyone enjoyed #RawUnderground...lots of work to do but looking forward to week two. #WWERaw pic.twitter.com/PvpUNKtNtG — Shane McMahon (@shanemcmahon) August 4, 2020

"Espero que todos disfrutaran de Raw Underground... Queda mucho trabajo por hacer pero tenemos ganas de la segunda semana".

► ¿Qué ocurrirá en el segundo episodio de Raw Underground?

Algunas personas están comparando este show con aquel Brawl For All de 1998. Pero no tienen nada que ver. Entonces, luchadores de la empresa se enfrentaron en peleas derechas en las que portaban guantes de boxeo y eran permitidos los derribes. Eran enfrentamientos reales, aunque la mayoría de competidores no tenían apenas conocimiento del pugilismo. En este caso no son encuentros de artes marciales mixtas como tal. Más bien es como si WWE en vez de centrarse en lucha libre se centraran en este otro deporte. Desde luego la compañía no querrá volver a hacer nada parecido a lo que hicieron hace 22 años.

Pero esto tampoco hará que sea más o menos interesante. Sí mucho más seguro para las Superestrellas. Porque de tener que enfrentarse en combates reales de MMA poco estarían realmente preparados. Bobby Lashley, Sonya Deville o Shayna Baszler podrían arreglárselas bien pero no muchos más.

En cuanto al nuevo episodio, es de suponer que la Hurt Business van a intentar hacerse con el control del programa mientras aparecen unos oponente para impedírselo. Al mismo tiempo que otros luchadores van probando suerte en el cuadrilátero sin cuerdas, como hicieron Dolph Ziggler o Érik en su presentación. Y a ver si Shane McMahon también entra en acción y tiene alguna pelea que otra en este nuevo show que él mismo conduce.

