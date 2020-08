Cartel actualizado para el PPV SummerSlam 2020

WWE va allanando el terreno para el PPV SummerSlam 2020, que tendrá lugar este 23 de agosto en Atlantic City, o en una o varias locaciones en exteriores extras y muy posiblemente también en las instalaciones del WWE Performance Center de Orlando, Florida.

► SummerSlam 2020 va tomando forma, y el cartel luce muy bien

Falta 19 días para el show del verano, así que la compañía prende motores y en la más reciente edición de WWE Raw se pudieron confirmar varios combates para SummerSlam, quedando así las luchas hasta el momento que han sido anunciadas por WWE hasta el momento.

► Cartel de SummerSlam 2020

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs MVP

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Andrade y Ángel Garza (con Zelina Vega)

Dominik Mysterio vs Seth Rollins

La lucha de Dominik Mysterio vs Seth Rollins se confirmó el lunes. El hijo de Rey Mysterio apareció por segunda semana consecutiva en Raw, para retar al hombre que casi deja ciego a su padre. El Mesías del lunes por la noche tuvo que aceptar la contienda, aunque para aceptarla, Dominik Mysterio le propinó a él y a Murphy golpes con un palo de kendo y un 619. Dominik hasta le lanzó un insulto en español.

Por su parte, WWE aceptó la propuesta de Ric Flair para ser mánager de Randy Orton en esta rivalidad contra Drew McIntyre, así que las cosas se ponen muy interesantes.

The Street Profits están sufriendo las consecuencias de meterse con los latinos, pues todo apunta a que Andrade y Ángel Garza, junto con Zelina Vega, le hicieron una broma a Montez Ford, y la misma lo hizo desmayar en medio de un combate. Más adelante en Raw se descubrió que tenía envenenamiento por comida.

Y la próxima semana se definirá si Asuka obtiene una revancha ante Sasha Banks por el Campeonato Femenil Raw en SummerSlam 2020. Para ello, deberá vencer primero a Bayley el próximo lunes.

Recordemos que el PPV iba a tener lugar en el TG Garden de Boston, Massachutsetts, pero la alcalde de Boston, Mary Walsh, prohibió y suspendió cualquier evento o reunión de varias personas hasta, por lo menos, el 7 de septiembre. Esto motivó a WWE a querer buscar una nueva locación para SummerSlam. Se ha hablado de una o varias luchas en un barco o en una playa, lo cual sería totalmente novedoso para WWE. Por ahora todo parece indicar que la playa sería una gran opción para no "copiar" el concepto del Crucero de Jericho que incluso se realizó en AEW, pero no parece ser que a Vince McMahon le vaya a importar mucho el copiar o no copiar.

