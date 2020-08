El regreso de Shane McMahon, una historia a largo plazo

El inicio de semana nos dejó una gran sorpresa por parte de WWE en Raw. Shane McMahon regresó a este programa, y a las pantallas televisivas de WWE, luego de 8 meses fuera y lo hizo para sacudir el sistema al presentarle al mundo Raw Underground, una especie de Fight Club con peleas clandestinas, peleas callejeras, que aunque no son totalmente legítimas como el torneo Brawl For All en los años de la WWF, sí añaden un poquito del picante que le hacía falta a la marca roja para salir de la monotonía.

De acuerdo a Ringside News, el regreso de Shane será a largo plazo. Bueno, eso si tenemos en cuenta que el señor Vince McMahon puede cansarse de que Raw Underground no le ayude con los ratings de la tercera hora de Raw y decida acabar con el proyecto, pero no pensemos en negativo, sino en positivo, en que los fans van a sentirse atraídos por esta forma diferente de pelea que WWE presenta en sus programas de lucha libre. Pero, bueno, los fans de Shane McMahon estarán muy felices.

Según la fuente del sitio web, que es un miembro del equipo creativo de WWE, Shane es traído de regreso "por el viejo adagio de que un McMahon es igual a ratings", algo que WWE necesita, digamos que desesperadamente, dado que en USA Network estarían preocupados por las bajas audiencias, aunque realmente no les ha ido tan mal, y más considerando las circunstancias actuales.

Además, este supuesto miembro del equipo creativo señala que la burla de Miro, el otrora conocida como Rusev, hacia a Shane no solamente es irónica, sino que no tiene sentido, pues precisamente el plan es que Shane McMahon bien podría estar ayudando a darle para arriba a algunas estrellas jóvenes.

“We want to build new talent”. Shane is back! Sums it up.