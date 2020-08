Tras los eventos del reciente Monday Night Raw, el cartel para el siguiente PPV, SummerSlam 2020 empieza a tomar forma, y a las dos luchas previamente confirmadas, se añadieron otro par, logrando hasta ahora cuatro encuentros oficiales, todos correspondientes a la marca roja:

CAMPEONATO WWE

Drew McIntyre (c) vs. Randy Orton

CAMPEONATO DE LOS ESTADOS UNIDOS WWE

Apollo Crews (c) vs MVP

CAMPEONATO DE PAREJAS RAW

The Street Profits (Angelo Dawkins y Montez Ford) (c) vs. Andrade y Ángel Garza (con Zelina Vega)

Dominik Mysterio vs Seth Rollins

► Ya habría una posible sede para Summerslam 2020

Una vez fue confirmado de manera oficial por WWE que SummerSlam 2020 no se llevará a cabo en Boston como estaba previsto en un primer momento, Vince McMahon ha estado con la idea de realizar su PPV más importante del verano en una localidad distinta al WWE Performance Center, donde se habían llevado a cabo los anteriores.

Para esto, hace unos días se había barajado la idea de que podía llevarse a cabo en una playa o en un crucero, y de pronto, contar con fanáticos allí; sin embargo, WWE está más inclinado a buscar ubicaciones fuera de Florida para SummerSlam 2020, teniendo en cuenta que el incremento de casos positivos de COVID-19 continúa incrementándose vertiginosamente en dicho estado, pese a la liberación de restricciones.

Producto de lo anterior, parece que la compañía ha emprendido una búsqueda no tan fácil de una nueva localidad para SummerSlam, y en la última edición del Wrestling Observer Radio, se indicó que Atlantic City, Nueva Jersey, sería el destino objetivo para el PPV del 23 de agosto próximo. No obstante, la misma fuente enfatizó que WWE aún no ha hecho un anuncio oficial, por lo que obviamente nada está escrito en piedra.

Tampoco se sabe si el plan de WWE para este PPV incluirá la presencia de fanáticos y la eventual venta de boletos boletos, pero al menos, WWE está buscando un escenario diferente para SummerSlam 2020.

__________________________________________________________

Sigue en SUPERLUCHAS la cobertura y análisis de SummerSlam 2020, el próximo PPV de WWE, que tendrá lugar este domingo 23 de agosto.