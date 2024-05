All In fue la chispa que creó AEW y el evento independiente más grande de la historia. Shane Helms participó luchando en la Zero Hour Over Budget Battle Royale de la que salió victorioso Chico El Luchador (Flip Gordon) para obtener una oportunidad por el Campeonato Mundial de ROH durante el PPV que no pudo capitalizar ante Jay Lethal.

► Shane Helms devolvió el dinero de All In

Pero continuemos con el ahora productor de WWE y Cody Rhodes, uno de los creadores del show y ganador durante el mismo del Campeonato Mundial de Peso Pesado de la NWA de manos de Nick Aldis, para conocer que Helms devolvió el dinero que ganó por su actuación, según él mismo explica en Behind The Turnbuckle.

«Cuando organizaron All In, trabajé con ellos en el espectáculo. Cody me envió un pago, pero decidí devolverlo. Les dije: ‘No, ese fue mi regalo para ustedes. Quiero que tengan éxito’. Así que rechacé el pago. Ahora que tienen tanto éxito, tal vez deba reconsiderarlo con un poco de interés. Eso demuestra cuánto apreciaba a esos chicos y lo que estaban haciendo. Pensé que iban a traer algo nuevo y grandioso. Nunca imaginé que se convertirían en toda una compañía, pero estoy fascinado con lo que lograron hacer,».

Un bonito gesto de parte del veterano, tanto participar poniendo su reconocible nombre en el evento como devolviendo un dinero que seguro era suculento. Entonces, Helms todavía estaba en activo, no se retiraría hasta 2019, aunque en 2021 volvió eventualmente a los rings para luchar en WWE Royal Rumble.

