Booker T: «Estoy muy orgulloso de Ilja Dragunov»

Ilja Dragunov está dando sus primeros pasos en WWE RAW. Para empezar, durante el programa del 6 de mayo venció a Ricochet para avanzar a la segunda ronda del King of the Ring. En ella se verá las caras con Jey Uso en un desafío mayor. Veremos si la semana que viene triunfa de nuevo y si no qué sigue para él fuera del torneo.

This match was SENSATIONAL. From the best-kept secret in WWE to advancing in the next round of the King of the Ring tournament, @UNBESIEGBAR_ZAR made a huge impact tonight on #WWERaw! pic.twitter.com/Wj1qDq1Y1A — WWE (@WWE) May 7, 2024

► Booker T de Ilja Dragunov

En espera de ver cómo continúa su aventura en el elenco principal, nos hacemos eco de las palabras de Booker T en The Hall of Fame. El miembro del Salón de la Fama y comentarista de NXT -durante años lo ha visto crecer en el territorio de desarrollo- comparte su orgulloso por «The Mad Dragon».

«Quiero dar un reconocimiento especial a uno de mis jóvenes favoritos que ha llegado al roster principal, alguien con quien he tenido la oportunidad de trabajar en NXT. Estoy realmente orgulloso de él, Ilja Dragunov. Tuve la oportunidad de verlo el martes. Le di un gran abrazo y le dije: ‘¡Hombre, felicidades! Todo tu trabajo duro, todo el tiempo invertido, todas las noches estudiando el juego, trabajando y desarrollando ese libro de jugadas’. La pasión que este chico aporta es increíble. Desde el primer día en NXT, Ilja me impresionó. Verlo llegar al roster principal me llena de orgullo, y quiero felicitarlo por estar listo para este gran desafío y hacerlo todo de nuevo.»

