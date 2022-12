Triple H y Shane Douglas fueron compañeros de vestidor en WWE de 1995 hasta 1999, aunque nunca tuvieron una lucha ni una rivalidad. Ello debido sobre todo a que Douglas estuvo enfocado en ECW, donde alcanzó a convertirse en un luchador muy importante, y a ganar en cuatro ocasiones el Campeonato Mundial de Peso Completo. A finales de la década, decidió irse y volvió nuevamente a WCW, dejando atrás para siempre sus tiempos como Superestrella. También trabajó en IMPACT! Wrestling (entonces TNA).

► Shane Douglas acusa a Triple H

A sus 58 años, Shane Douglas se mantiene activo en los encordados, hace solo unos días desde que luchara en el evento independiente EBW Unbound Reckoning. En 2022 ha tenido hasta ahora 23 combates, todos ellos en el circuito a excepción de uno, justamente en la zona de impacto, en Throwback Throwdown III – IPWF Rival. Dicho esto, recientemente se acordó de HHH en una entrevista en WSI. No en el buen sentido pues lo acusó de robarle una promo cuando compartían elenco en el imperio McMahon en los noventas.

“Estaba terminando de preparar un sándwich, doblé la esquina y escuché: ‘Es mi cinturón, es mi cinturón, es mi maldito cinturón’, y dije: ‘Es por eso que [las similitudes] me picaron la curiosidad’. Esa fue mi promo casi palabra por palabra, excepto que yo usé la bomba F, no ‘maldita sea’. Tomar prestado es una cosa, me avergonzaría robar la promo de alguien, especialmente una promo bastante famosa, y hacerla mía palabra por palabra”.