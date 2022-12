¿Cómo funcionan los ascensos en WWE con Triple H?

Tantas cosas han cambiado en WWE desde que Triple H se hizo con el control creativo… No todo lo que ha estado haciendo HHH ha funcionado, él mismo no estaría contento con todas las recontrataciones que hizo de luchadores que fueron despedidos, pero en general tanto delante como detrás de cámaras la bueno es tremendamente superior. Dicho esto, nos enfocamos ahora en los ascensos de NXT al elenco principal para hacernos eco de cómo es el proceso con el «Rey de Reyes», contado por Road Dogg en su podcast, Oh…You Didn’t Know.

► Los ascensos en WWE con Triple H

«No hay un proceso simplificado estricto, especialmente ahora que Hunter está a cargo de la creatividad. Él entiende mucho más acerca de dar una advertencia justa (para que el equipo creativo pueda prepararse de manera adecuada), por lo que puede descartar a la persona o como quiera que lo haga. Te da tiempo para prepararte creativamente para eso. Me gustan esos aviso. A veces los teníamos y a veces no.

«Creo que en el futuro, siempre, estoy hablando ahora de la experiencia creativa de NXT, tendremos tiempo para prepararnos para ascender a la gente. Aunque a veces no fue como: ‘Oye, estamos ascendiendo a esta persona porque tenemos una idea por esto y esto’. A veces podías estar tranquilo y a veces no.

«Así que no creo que siga siendo así. Al menos déjame hacer que lo derroten antes de que se vaya o déjame hacer algo para cerrar el libro sobre su personaje o lo que sea. Danos tiempo para crear algo. Creo que eso pasará mucho ahora«.