WWE despidió a Mandy Rose como consecuencia de la publicación en el sitio web FanTime de contenido para adultos por parte de la luchadora. Si bien sabía que eso podía meterla en problemas, probablemente no midió las consecuencias, puesto que WWE habría tomado la decisión a último momento y eso explicaría los repentinos cambios de planes que vimos durante la programación de WWE NXT de este martes, con la pérdida de su Campeonato Femenil NXT ante Roxanne Pérez.

► Matt Bloom y Shawn Michaels habrían decidido en torno a Mandy Rose

Desafortunadamente, las cosas no terminaron para Mandy Rose como hubiera querido, considerando los eventos sucedidos, y ahora resta esperar a que se cumplan los 90 días de la cláusula de no competición (dado que tenía un contrato de elenco principal), aunque ya anticipó que continuará con su página web. Dicho esto, no se descarta que WWE vuelva a abrirle la puerta para su eventual regreso.

Los últimos informes entre bastidores han revelado posibles detalles de la reunión antes de que WWE despidiera a Mandy Rose esta semana. Dave Meltzer mencionó en el reciente Wrestling Observer Radio, que Matt Bloom llamó la atención de Shawn Michaels sobre las publicaciones durante una reunión, haciendo referencia a que el problema estaba en la naturaleza de las imágenes en la página de suscripción de Mandy Rose y no en el uso de un sitio web de terceros. Eventualmente, se decidió que The Golden Goddess necesitaba perder el título, y la última edición de NXT se planeó en torno a lo mismo.

«Cambiaron todo el programa porque, lo que sucedió fue que hubo una reunión, y Matt Bloom le llevó a Shawn Michaels, le dijo algunas de las cosas que ella ha estado poniendo en su servicio de suscripción. Y le dijo a Shawn lo que había allí y este de inmediato dijo: ‘Tenemos que quitarle el título de inmediato’. Cambió todo el espectáculo, le quitaron el título».