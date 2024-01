Hacía ya algún tiempo que Sting no cerraba un episodio de AEW Dynamite. Y anoche, simbólicamente, en el regreso a «casa» de la casa Élite, esta quiso que su mayor figura protagonizase el epílogo del show.

Una vez más, Sting mantuvo su invicto, contando con la impagable ayuda de Darby Allin, bajo un choque bastante caótico, en modalidad Tornado (así deberían ser todos los duelos parejiles), ante Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs. Pero la noticia estuvo en el poscombate.

Antes de que Sting respondiera a la pregunta de Tony Schiavone de contra quién le gustaría luchar en su lucha de retiro prevista para el PPV Revolution (3 de marzo), The Young Bucks hicieron su regreso y posaron sus miradas sobre «The Icon» y Allin. Según Excalibur, un reto de cara a ese canto de cisne.

Ipso facto, las reacciones de la comunidad luchística de internet no se hicieron esperar: miles de usuarios poco menos que estupefactos por la presunta confirmación de que Sting se retirará en un combate frente a dos gladiadores con los que no guarda historia alguna.

Sin embargo, antes de poner el grito en el cielo, deberían esperar a un anuncio oficial. Y es que las redes sociales de AEW en ningún momento lucen clarificadoras.

Are the Young Bucks calling their shot against Sting and Darby Allin?



Watch #AEWDynamite: Homecoming LIVE on TBS!@DarbyAllin | @Sting | @youngbucks pic.twitter.com/a7ELVTA8yc