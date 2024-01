«No le estamos pagando a Ric Flair; Ric Flair esencialmente nos está pagando a nosotros. Estamos siendo pagados por Wooooo Energy por todas sus apariciones, así que estamos generando ingresos a través de ellos». Esto decía no hace mucho Tony Khan, en una muestra más de su felicidad por contar con Ric Flair en AEW. El legendario luchador hizo una nueva aparición en la programación esta semana para acompañar a Sting y Darby Allin en su victoria ante The WorkHorsemen (Anthony Henry y JD Drake) en Collision.

► Ric Flair y Sting en AEW

AEW no es tanto una novedad en la actualidad por lo que quizá las dos leyendas vivientes no están teniendo el impacto de otros grandes nombres que aparecieron o formaron parte de la empresa como Chris Jericho, que sigue haciendo de las suyas, no obstante, no cabe duda de que es enorme para la misma contar con ellos, en todos los sentidos. Y es inmenso que The Icon vaya a retirarse en ella. Por eso no nos sorprende que su presidente no deje de hablar de ello, como hizo más recientemente en News4Jax.

«Es un honor contar con la presencia de Ric Flair en AEW y que forme parte de las últimas luchas junto a Sting. Además, esta colaboración ha representado una valiosa oportunidad de patrocinio para AEW. Ric Flair, un magnate y emprendedor involucrado en diversos negocios, ha brindado su respaldo a ‘Woooo Energy’, un destacado patrocinador. La presencia de Ric Flair, una verdadera leyenda en la lucha libre profesional, en estas luchas finales junto a Sting, realmente añade un toque especial a este momento«.

De la misma manera, va a notarse mucho cuando especialmente Sting se retire definitivamente. Ello no tiene por qué significar que dejará de aparecer en la programación de AEW, lo cual probablemente no sea así, pero va a haber un cambio, y será interesante qué supone. También en el caso de Ric Flair. E incluso de Darby Allin, quien además, dejando a un lado esta cuestión, tiene previsto escalar el monte Everest en 2024, lo que entendemos que lo tendrá fuera de acción un tiempo.

#TheIcon Sting and Darby Allin are hyped up going into their HUGE tag match this Wednesday on #AEWDynamite:Homecoming against The Don Callis Family! Watch #AEWCollision LIVE on TNT!@Sting | @RicFlairNatrBoy | @DarbyAllin pic.twitter.com/SRjlCSaCJk — All Elite Wrestling (@AEW) January 7, 2024