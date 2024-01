Dolph Ziggler estrenará la película ‘Drugstore June’

Mientras inicia una nueva etapa en la lucha libre profesional, Nick Nemeth (Dolph Ziggler) sigue construyendo su carrera como actor de cine. Sin ir más lejos, a las pocas horas de su debut en NJPW lanzó el cortometraje ‘Wanted Man’, en el que cual estrella de acción batalla contra los muertos vivientes. No fue su primer trabajo. En 2022 apareció en un episodio de ‘Beyond the Dark’. En 2020 hizo dos cortos, ‘The Speed of Time’ y ‘Heel’. Como en 2018 realizó ‘Daddy’s Boy’. O en 2017 participó en la serie ‘Adam Ruins Everything’.

► Dolph Ziggler en ‘Drugstore June’

Hoy confirmamos que forma parte del elenco de ‘Drugstore June’.

the funniest people in the world & @littleesther kills it! Happy to be a part of #DrugstoreJune pic.twitter.com/w6ZRLgaOJB — Nic Nemeth (@NicTNemeth) January 10, 2024

La película ha completado su producción, de acuerdo a IMDB y que se presenta con esta sinopsis: Después del robo en la farmacia de su pequeño pueblo, una chica que aún vive en casa con sus padres toma cartas en el asunto para resolver el crimen, al mismo tiempo que trata de olvidar a su exnovio y convertirse en una adulta.

En esta comedia, el luchador está acompañado de nombres reconocibles como Beverly D’Angelo, Haley Joel Osment, James Remar, Jackie Sandler, Miranda Cosgrove, Bill Burr, Bobby Lee y Matt Walsh. Todos ellos a las órdenes del cineasta Nicholaus Goossen, que también escribe el guion con Esther Povitsky. El estreno será el 23 de febrero.

Curiosamente, ese mismo día, Nick Nemeth estará luchando con David Finlay por el Campeonato Global IWGP en el evento NJPW The New Beginning in Sapporo. Va a ser su primer combate desde que fue despedido de WWE. Su último en su antigua empresa fue ante JD McDonagh en el Raw del 29 de mayo de 2023.

También será su primer combate fuera de la misma, pues en ella comenzó su carrera en la lucha libre profesional en 2004, en el extinto territorio de desarrollo Ohio Valley Wrestling.