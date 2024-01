‘Stiletto’, la nueva película de Swerve Strickland

En una noche tormentosa de Nochebuena, un sheriff de un pequeño pueblo recibe la visita de una misteriosa mujer que relata una serie de historias extrañas relacionadas con personas desaparecidas. Tanto perturbadoras como inquietantes, la realización más aterradora puede ser que el monstruo detrás de ellas está mucho más cerca de lo que cualquiera piensa. Con esta sinopsis se presentaba recientemente en cines de Estados Unidos ‘Night of the Missing’, el debut en el cine del luchador de AEW Swerve Strickland.

► Swerve Strickland estará en ‘Stiletto’

Y tan ambicioso como es en la lucha libre profesional lo es también en la industria cinematográfica pues «The Realest One» acaba de confirmarse para ‘Stiletto’, otro film de terror. De acuerdo a Deadline, se une a este próximo slasher comandado por Samuel González Jr. cuyo elenco encabezan Gigi Gustin (‘Night of the Missing’), Charlotte McKinney (‘Fantasy Island’) y Colleen Camp (‘American Hustle’). Con ellos estarán Pancho Moler (‘3 from Hell’), Tyler Abron (‘Fear’), Stephen Blackehart (‘Guardians of the Galaxy’), Meghan Carrasquillo (‘Four.’) Russel Todd (‘Friday the 13th Part 2’) y Mia Challis (‘FBI: International’). La sinopsis es la siguiente: «Un año después del macabro asesinato de una bailarina exótica local, la hermana de la víctima, Lyric, busca al asesino en serie responsable mientras acecha y mata a sus bailarinas favoritas en la noche del aniversario». La filmación comenzará a finales de este mes.

No está claro cómo este proyecto podría afectar al presente de Swerve Strickland en AEW pero probablemente tenga un papel pequeño por lo que no debería hacerlo en demasía. Además, él no querría que así fuera justo cuando se encuentra en su mejor momento como luchador. Sin ir más lejos, empezó el 2024 de maravilla venciendo a Daniel García en un mano a mano en el evento estelar de Dynamite. De todas maneras, cualquiera que sea la novedad la traemos a SÚPER LUCHAS en su momento.