Will Ospreay: «Rechacé WWE por firmar con AEW»

Lo que todo el mundo quería escuchar, ya es una realidad. El talentoso luchador estadounidense, Will Ospreay, estuvo bastante cerca de firmar contrato con WWE. Pero, finalmente, decidió rechazar esta buena oferta de WWE, para firmar contrato con AEW, empresa con la que ya había tenido incursiones y luchas recientes en AEW.

Así lo confirmó recientemente uno de los mejores luchadores del mundo, en una entrevista con Lan Pitts de Gamespot. Finalmente, el ya haber trabajado con Tony Khan, y la confianza que este le generó, hizo que se declinara por firmar contrato a tiempo completo con AEW, el cual se efectuará desde mediados de febrero. Estas fueron sus declaraciones:

► Will Ospreay revela por qué firmó con AEW y no con WWE

«Quiero saber lo que hago dentro del cuadrilátero, y lo demás, para mí, es pan comido. ¿Qué más podrías pedir de un jefe? Tengo un montón de opciones sobre la mesa en AEW y muchos rivales para enfrentar. Tengo la oportunidad de mezclarme con un nuevo elenco de luchadores.

«Hay algo para que suba, algo para construir sobre eso. Esa primera lucha con Chris Jericho, uno de los luchadores más grandes del mundo, probablemente el mayor astro de la empresa en ese momento. Quiero avanzar desde ahí. Quiero ver qué otras metas de mi lista puedo cumplir. Quiero ir por campeonatos. Quiero ir por títulos mundiales.

«Quiero ver qué puedo hacer realmente porque nunca me han puesto en estas situaciones. En New Japan, es un producto de lucha basado en el deporte, no es conocido realmente por sus personalidades en pantalla. Así que todo esto es nuevo para mí y solo quiero ponerme a prueba. Quiero hacer mi mejor esfuerzo para nadar en aguas en las que no estoy muy seguro, así que para mí, todo esto es un desafío».