► The Young Bucks retan a Sting para su última lucha

Sting tuvo un buen duelo callejero, donde demostró que aún puede dar sus últimos combates en este estilo, pero además, posiblemente conoció a quienes serán sus rivales en su última lucha.

Darby Allin y Sting entraron en conflicto con la Don Callis Family en el episodio del 27 de diciembre, así que la semana pasada, Don Callis lanzó un reto para que los dos consentidos enfrenten a Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs en una lucha estilo Tornado.

Cabe destacar que Don Callis estuvo en la esquina de sus protegidos, mientras que Allin y Sting, tuvieron de su lado a Ric Flair.

La lucha como era de esperarse fue muy violenta e intensa, pues además de que no había relevos, las caídas contaban en cualquier lado, por lo que tuvo que haber dos réferis, quienes no tuvieron una noche nada tranquila.

La lucha comenzó a toda intensidad, con las parejas bien formadas, Sting contra Powerhouse y Takeshita contra Allin, quienes de inmediato se enfrentaron por toda la arena y de vez en cuando usando el ring.

