Tan convencido lució la semana pasada Brian Cage de que no tendría ya compromisos con AEW/ROH tras Supercard of Honor que se ofreció como rival de Bobby Lashley para WrestleMania 39.

Desde hace meses tenemos constancia de las intenciones de Cage de convertirse en agente libre, y con ese tuit, “The Machine” confirmó lo reportado por Fightful: Supercard of Honor será su última cita con el universo Khaniano.

Y a escasos cuatro días del PPV, Tony Khan ha confirmado la presumible despedida de Cage allí. Haciendo equipo con Kaun y Toa Liona, como Campeones Mundiales de Tríos ROH, Cage defenderá este cetro ante el combinado de AR Fox, Blake Christian y Metalik.

This Friday, 3/31

ROH Supercard of Honor PPV

Los Angeles, CA



ROH World 6-Man Tag Team Championship@briancagegmsi/@thekaun/@ToaLiona vs@ARealFoxx/@_BlakeChristian/@Mascaradorada24



After their altercations on ROH TV, The Embassy defend the titles Friday vs AR Fox/Blake/Metalik! pic.twitter.com/KAXTLuAdLb