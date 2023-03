MJF se burla de la lucha indie y elimina el tweet

No hace mucho nos hacíamos eco de los elogios que Alex Hammerstone le dedicaba a su antiguo compañero de equipo MJF: “[…] Solo trabajábamos juntos y nos divertíamos. Fue muy generoso con nosotros en muchos sentidos porque no tenía miedo de mostrarse como inferior. […] “Él sabía que iba a tener éxito, así que se sentó allí y nos ayudó. […] Hay mucho más en Max de lo que la mayoría de la gente cree. Dicho esto, el personaje de MJF no es solo un personaje. Ese es Max para ti”.

> MJF se burla de la lucha indie

MJF. From working Jersey indies, to winning the @AEW Championship, at the Prudential Center. Taken May 7th, 2017 pic.twitter.com/IIw3ryvnFB — RJ Adams – Manufacturer of Aura (@RedShoesMedia) November 20, 2022

Entonces, nos acordábamos de que el ahora Campeón Mundial de Peso Completo AEW -Hammerstone es el Campeón Mundial de Peso Completo MLW- nació como luchador en el circuito independiente. Comenzó su carrera en 2015 y trabajó en compañías como Combat Zone Wrestling, DEFY Wrestling, House of Glory, Revolution Pro Wrestling, Beyond Wrestling, Lucha Libre Worldwide AAA, Pro Wrestling Guerrilla o Game Changer Wrestling. Aún así, en una reciente publicación en Twitter se burlaba de la situación actual de las indies:

“El circuito independiente es realmente ridículamente malo en este momento. Sin embargo, Jordan Oliver no es un gran pez en un pequeño estanque. Es solo un gran pez. Sin embargo, todavía necesita poner algo de tamaño. También es pobre“.

Esto decía en un tweet que posteriormente eliminó. Quizá se dio cuenta de que en realidad la lucha libre profesional independiente está mejor que nunca. En ella, justamente Jordan Oliver es una de sus grandes promesas. Pero en cuanto a talento, visibilidad, reconocimiento, las indies están en una situación fantástica. Como bien saben nuestros conocedores, en Súper Luchas estamos hablando mucho de ellas de un tiempo a esta parte, trayendo todo tipo de compañías, todo tipo de eventos.