Segundo combate para Nic Nemeth en TNA

Recientemente, un servidor quiso comparar el debut de Nic Nemeth en TNA con el de Jon Moxley en AEW, pues la intencionalidad de ambas empresas fue la misma, diseñados además de cara al epílogo de sus primeros show (en el caso de TNA, primer show de su nueva era).

Si bien el estatus de Moxley y su candencia eran mayores por entonces, dentro de AEW la percepción que había sobre él cambió completamente, siendo considerado hoy día uno de los mejores luchadores del mundo, a años luz de cómo lucía bajo los focos de WWE.

Esa debe ser ahora la misión de TNA con Ziggler, tras un buena toma de contacto el pasado fin de semana. Donde, entre otras cosas, se grabó su estreno competitivo en el evento Snake Eyes, ante Zachary Wentz, a la espera de que Moose y sus socios de The System quieran cobrarse venganza.

Y hoy, TNA anuncia que este viernes, en sus siguientes filmaciones televisivas desde el Osceola Heritage Park de Orlando (Florida, EEUU), Nemeth se medirá al otro integrante de The Rascalz, Trey Miguel. Otro buen emparejamiento con el que «The Showoff» podrá lucirse.

► Primeros combates de la nueva era de TNA

Además del mencionado Nic Nemeth vs. Trey Miguel, las grabaciones televisivas que llevará a cabo TNA el viernes presentarán otros tres duelos: Trinity vs. Gisele Shaw, Josh Alexander vs. Alan Angels y Moose vs. KUSHIDA. Se desconoce cuándo podremos verlos en televisión.

Mientras, este jueves, según anuncia TNA, el primer episodio de IMPACT! on AXS TV posterior a Hard To Kill contará en su cartel con la esperada revancha entre Will Ospreay y Josh Alexander, y un choque Tasha Steelz vs. Xia Brookside (esta última, ya oficialmente bajo contrato). Luchas, como ya comentamos, filmadas durante Snake Eyes.