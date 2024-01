Will Ospreay: «Gracias, TNA, espero volver a vernos»

Camino a AEW, Will Ospreay no solo deja NJPW sino también TNA. La estrella de la lucha libre profesional debutó en la «Impact Zone» en 2016 enfrentando a Mark Andrews en un episodio del programa cuyo regreso ha sido anunciado recientemente Xplosion. Al día siguiente se unió a Matt Hardy contra LA Knight (entonces Eli Drake) y James Storm. También se juntó con el mencionado Andrews contra The Wolves en un combate por el Campeonato Mundial de Parejas. Y también participó tanto en el choque King Of The Mountain por el título del mismo nombre como en la «Joker’s Wild 2016 Final 100.000 Dollar». Ocho años después, volvió el pasado fin de semana para enfrentar a Josh Alexander en Snake Eyes.

Will Ospreay made his IMPACT debut in 2016 teaming with Matt Hardy against James Storm and Eli Drake. @WillOspreay @IMPACTWRESTLING

Esa fue su última aparición en la empresa por ahora; no la ha tenido todavía en New Japan pues está previsto que luche en The New Beginning in Osaka, donde United Empire se enfrentará al Bullet Club en un combate «Steel Cage». Probablemente, Ospreay volverá a TNA en algún momento pero mientras tanto se despide con un bonito mensaje en redes sociales en el que les da las gracias y les dice que espera que vuelvan a cruzar sus caminos en el futuro.

«Continuaré mostrando públicamente mi apoyo y agradecimiento a la plantilla, al personal y al equipo de TNA.

«Gracias por permitirme ser parte del regreso y poder finalmente llamarme un niño de TNA.

«Todo lo mejor para ese grupo talentoso y ojalá podamos cruzar nuevamente«.

I will continue to publicly show my support & appreciation to @IMPACTWRESTLING roster, staff & crew.

Thank you for allowing me to be part of the return & getting to finally call myself a TNA kid.

All the best to that talented group & hopefully we can cross over again.

— Will Ospreay • ウィル・オスプレイ (@WillOspreay) January 15, 2024