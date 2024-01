Nic Nemeth se medirá a Matt Cardona en GCW

Por problemas de desplazamiento, Matt Cardona no pudo hacer acto de presencia en el evento No Compadre de GCW, celebrado el pasado viernes. Pero sí apareció en vídeo pregrabado, lanzando un reto a Nic Nemeth, tras hablar de Top Dolla y Mustafa Ali, a los que calificó de «ex-WWE que vienen a la escena independiente e intentan aprovecharse de compañías como GCW para hacer ruido».

«Y por último, si bien no menos importante, ‘The Wanted Man’ Nic Nemeth. Durante una década, infravalorado, infrautilizado, según él. Ahora es su oportunidad de demostrar al mundo que es tan bueno como dice. Pero no creo que lo seas . Deja que te recuerde algo, Nic. Soy el hombre que te venció para convertirme en Campeón de los Estados Unidos WWE y pretendo vencerte otra vez . Y aquí estamos. Hago el reto aquí y ahora. Nic Nemeth, Matt Cardona . Tú dices el momento y el lugar, no importa porque soy el ‘Alwayz Ready’. Puedes traer a tu lacayo, traer a tu hermano, traer a Ryan, porque yo tengo al put* Jimmy Lloyd y tengo a la put* más mala de la escena independiente, SDL [Steph De Lander], y no podrás detenerme de ninguna manera, de ninguna manera podrás destronarme, de ninguna manera me quitarás mi corona, porque soy el ‘Deathmatch King’ y soy el ‘Indy God’. Entonces, ahora y siempre».

Y sin mucha demora, Nemeth respondió vía redes sociales.

Aunque Cardona se preguntara si Nemeth había aceptado o no el reto, GCW hizo oficial la contienda incluyéndola en su show The Coldest Winter 2, a celebrarse el 3 de febrero.

Este Nemeth vs. Cardona lleva escrito en la frente las siglas de WWE, considerando que, básicamente, las carreras de ambos se forjaron dentro del gigante estadounidense. Gran concreción la lograda por GCW para The Coldest Winter 2, cita con el siguiente cartel provisional.

*BREAKING*



It's Official…



Just Signed for LOS ANGELES:



NIC NEMETH

vs

MATT CARDONA



Plus

Nick Gage

Blake Christian vs Dark Sheik

Hammerstone vs Charles Mason

Su Yung vs Santana Jackson

Gringo Loco

Bussy

+more



Tix:https://t.co/h8v97V2aaZ



Watch LIVE on @FiteTV+

Sat 2/3 – 8PM pic.twitter.com/vNkO8javGp