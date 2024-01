WWE perdió la confianza en Matt Riddle. Desde sus inicios como Superestrella lo estuvieron preparando para el éxito. Pero terminó por ser despedido sin alcanzar nunca todo su potencial. Ello debido a que su comportamiento hizo que entendieran que no era alguien en quien podían confiar para posicionarlo como uno de sus máximos representantes. Ahí están Roman Reigns o Seth Rollins, quienes no hacen nada dentro o fuera que pueda afectar negativamente a la empresa.

► La confianza de WWE en Cody Rhodes

Lo mismo sucede con Cody Rhodes. WWE saben que pueden confiar en él. Tanto a la hora de luchar como de hacer segmentos, vender mercancía o trabajar en las campañas benéficas. ¿Por qué razón la compañía podría estar perdiendo su confianza en «The American Nightmare? No parece haber ninguna, todo ha funcionado de maravilla hasta ahora, pero aún así eso es lo que piensa Vince Russo, antiguo escritor de la misma, según expone en un episodio reciente del pódcast Wrestle Binge.

«No creo que estén conectando con Cody de la manera en que quisieran. Te lo estoy diciendo, hermano, siento que hay un poco, solo un poco de falta de confianza en que Cody sea el indicado. Realmente siento que ese es el plan, hermano. Roman va a superar a The Rock, y luego Cody va a ganar, ya sabes, eso ayudará. Simplemente no siento que haya confianza en este momento.»

No podemos discutir la afirmación de Russo porque no indica ninguna razón por la que la hace. Por otro lado, si Cody Rhodes no es el indicado, ¿entonces quién lo es? Él no es John Cena pero reúne todas las cualidades que busca la WWE. De todas maneras, veremos si termina cumpliendo su historia y convirtiéndose en la cara de WWE o una vez más cae derrotado.