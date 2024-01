► Participantes confirmados para Royal Rumble 2024

WWE presentará Royal Rumble desde The Tropicana Field en San Petersburgo en Florida el sábado 27 de enero. Como dato curioso, será la edición número 37 del evento y el segundo alojado en el Tropicana Filed, que ya fue sede en 2021, aunque aquella vez sin público.

Recordemos que el ganador tendrá un pase asegurado para retar al campeón mundial de su preferencia en WrestleMania 40 en Filadelfia.

El año pasado el Rumble varonil se la llevó Cody Rhodes que cayó en el estelar de WrestleMania 39. Por otro lado, Rhea Ripley ganó el Rumble femenil y se llevó la correa mundial de féminas.

Pues bien, es momento de repasar los integrantes confirmados de las mencionadas campales.

Las damas primero, así que repasemos primero a las participantes.

No está demás aclarar antes de irnos que, cada campal se nutre de 30 personas, así que faltan nombres por confirmar y algunos que no en beneficio de las sorpresas de la noche.

Lo de los vídeos especiales de Peacock, lo explicó WWE en su cuenta oficial de X.

