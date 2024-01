Las buenas cifras del reinicio de TNA

El envoltorio fue muy favorable para TNA en Hard To Kill tres días atrás. Desde el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort de Las Vegas (Nevada, EEUU), la fanaticada hizo grande esta cita de «rebranding».

Durante años, uno de los principales factores que hicieron que pesara sobre TNA una percepción de producto menor fue el público, tanto por entusiasmo del mismo como por cantidad. Y aunque tal hándicap seguramente se mantenga, al menos en Hard To Kill, por una vez en bastante tiempo, TNA pareció una promotora importante.

Según los datos de asistencia, dicho recinto en la ciudad del pecado se llenó, con unos 1600 seguidores, que además, quisieron hacer notar su entusiasmo ante una nueva etapa de TNA iniciada allí. Porque Hard To Kill fue un show notable, con buenos combates e interesantes sorpresas en pos de reenganchar a descreídos y crear nuevos adeptos.

Y ahora recogemos una información proporcianada por nuestro colega Mike Johnson de PWInsider que corrobora el éxito de Hard To Kill.

1600 personas no parece una cifra muy considerable bajo los parámetros de WWE o AEW, pero sí bajo los de TNA, que en los últimos años se las veía y deseaba para lograr llenar un recinto de 1000 localidades.

Y también vía Mike Johnson, tal candencia se reprodujo también en las grabaciones denominadas Snake Eyes, 24 horas después de Hard To Kill, sobre el mismo escenario.

TNA #HardToKill was a historic, groundbreaking event that kicked off the new era in the biggest way possible. Relive every adrenaline-pumping moment in this ringside photo gallery!

HERE: https://t.co/MS7ahCbsnM pic.twitter.com/GJL6MVAwLs

— TNA Wrestling (@IMPACTWRESTLING) January 15, 2024